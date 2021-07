WP Finanse Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Informacja prasowa Wczoraj, 16-07-2021 10:15 Informacja prasowa Zakładasz działalność gospodarczą? Sprawdź 10 najlepszych Biur Rachunkowych w Poznaniu Planując prowadzenie własnej firmy będziesz potrzebował niezawodnego księgowego. To jedna z kluczowych decyzji mogąca przyczynić się do sukcesu finansowego Twojej działalności. Skorzystaj z oferty najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu. Zakładasz działalność gospodarczą? Sprawdź 10 najlepszych Biur Rachunkowych w Poznaniu Źródło: materiały partnera Do głównych zalet korzystania z pomocy zewnętrznego biura rachunkowego należy możliwość całkowitego oddania się prowadzeniu własnego biznesu. Nie musisz rozmieniać się na drobne i niepotrzebnie rozpraszać dziesiątkami, często mało ekscytujących rzeczy do zrobienia. Księgowy z zewnętrznego biura rachunkowego musi trzymać rękę na pulsie, śledzić zmiany i przestrzeganie aktualnych przepisów. A w przypadku ewentualnej jego pomyłki, roszczenia pokrywane są z obowiązkowego dla biur rachunkowych ubezpieczenia OC. To, że zewnętrzni księgowi ciągle podnoszą swoje kompetencje i doszkalają się pozwala też na znaczne obniżenie Twoich kosztów. Księgowy wie w jakich sytuacjach można zastosować kreatywną księgowość lub kiedy korzystać z odpisów. Co ważne, outsourcing usług księgowych jest zazwyczaj tańszy niż posiadanie etatowego pracownika. TaxCoach Materiały prasowe TaxCoach Źródło: Materiały prasowe Biuro rachunkowe TaxCoach jako niekwestionowany lider w nowoczesnych branżach takich jak e-commerce, produkcja, uber, bolt, free now łączy tradycyjny model obsługi z wieloma kanałami on-line. Swoim zasięgiem obsługuje klientów prowadzących sprzedaż zarówno na terenie Polski jak i na terenie całej UE. Pracownicy to zespół certyfikowanych specjalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i panującym w firmie wysokim standardom obsługi, świadczą usługi na najwyższym poziomie. W razie potrzeby biuro TaxCoach może synchronizować się z kanałami sprzedażowymi klienta. Rozpoczynając współpracę z TaxCoach musisz wiedzieć, że firma zabezpiecza interesy Klientów wysoką nieobowiązkową polisą OC, a pracownicy biura przekazują dostęp do Panelu Klienta, który posiada szereg rozwiązań usprawniających współpracę. W Panelu Klienta można: wystawić faktury, przesyłać dokumenty przez szyfrowany kanał bezpośrednio do serwera TaxCoach, mieć dostęp do bieżących księgowań, kadr, e-teczek oraz kwestionariuszy osobowych. W panelu wbudowany jest także komunikator, w którym zachowana jest cała komunikacja. Można nią zarządzać bez względu kto obsługuje danego klienta. Zobacz więcej na: https://taxcoach.pl Value Business materiały partnera Value Business Źródło: materiały partnera Value Business to biuro rachunkowe prężnie działające na poznańskim rynku od 2009 roku. Właścicielka Agata Socha, stawia na nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, a także na automatyzację i stale inwestuje w rozwój biura i pracowników. Ta kancelaria zna i ceni wartość biznesu dzięki temu jest kompetentnym i niezawodnym partnerem dla przedsiębiorców. Specjalizuje się w obsłudze spółek, stowarzyszeń i fundacji, posiada także dedykowaną ofertę dla działalności prowadzonych przez osoby fizyczne. Oferuje obsługę tradycyjną i on-line, elektroniczny obieg dokumentów, program sprzedażowy oraz dostęp 24h poprzez Panel Klienta a każdy klient otrzymuje indywidualnego opiekuna księgowego. Najcenniejsza wartość w Value Business to pracownicy. To oni są wyróżnikiem firmy i jednocześnie jej największym atutem. Są zespołem ludzi z kompetencjami, wiedzą, pasją i zaangażowaniem. Klienci bardzo wysoko oceniają współpracę z Value Business. Zobacz więcej na: https://www.valuebusiness.pl/ AK-PLUS Biuro Rachunkowe Anna Klupczyńska materiały partnera AK-PLUS Biuro Rachunkowe Anna Klupczyńska Źródło: materiały partnera Biuro rachunkowe AK-PLUS prowadzone jest przez Annę Klupczyńską w oparciu o otrzymaną w 2001 roku licencję Ministra Finansów uprawniającą wtedy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Właścicielka biura w branży księgowej pracuje już od 30 lat. Ze względu na lata praktyki ma dużą wiedzę i doświadczenie. Obecnie wraz z zespołem wykwalifikowanych pracowników świadczą profesjonalne usługi księgowe dla przedsiębiorców oferując kompleksową obsługę przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, a także oferując usługi kadrowo- płacowe. Dane kontaktowe: AK-PLUS Biuro Rachunkowe Anna Klupczyńska, ul. Bogusławskiego 30/5, 60-214 Poznań, e-mail: kontakt@biurorachunkowe-poznan.eu oraz telefon: 601 781 634. Zobacz więcej na: https://www.biurorachunkowe-poznan.eu Biuro Rachunkowe Bukowska Biuro Rachunkowe Bukowska jest rodzinną firmą, która istnieje na rynku od 2002 roku. Pracownicy biura posiadają wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu księgowości i rachunkowości. W swojej działalności świadczyli już usługi finansowo-księgowe dla wielu podmiotów, zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Dzięki temu wiedza teoretyczna pracowników została poparta umiejętnościami praktycznymi. Pracownicy ciągle się doskonalą, co pozwala im na prowadzenie księgowości z uwzględnieniem wszelkich zmian w obowiązujących przepisach. Biuro Rachunkowe Bukowska zapewnia obsługę finansowo-księgową na najwyższym poziomie. Współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych, Kancelarią Adwokacką, Doradcą Podatkowym i Biegłym Rewidentem. Każdego klienta traktuje indywidualnie, dopasowując świadczone usługi do specyfiki prowadzonej przez niego działalności oraz oczekiwań. Hey Taxes Biuro Rachunkowe Hey Taxes Biuro Rachunkowe zostało założone przez osoby z doświadczeniem w księgowości, podatkach, audycie oraz finansach przedsiębiorstw. Dzięki temu pracownicy mogą pełnić rolę doradców biznesowych. Hey Taxes stawia na ludzi, dlatego zespół tworzą eksperci w swoich dziedzinach, którzy stale budują i aktualizują swoją ekspercką wiedzę. Współpracuje również z kancelariami prawnymi oraz biegłymi rewidentami, aby móc zaoferować klientom kompleksową obsługę. Biuro wdraża i testuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, które usprawniają współpracę z klientem i poprawiają standard obsługi. Klientom oferuje m.in. dostęp do danych finansowych w chmurze z poziomu panelu klienta oraz nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania firmą. Hey Taxes Biuro Rachunkowe stawia na automatyzację i nowe technologie. Kubiak Consulting Kubiak Consulting posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze rachunkowości i podatków w branżach farmaceutycznej, FMCG, energetycznej oraz audytorskiej. Stosuje elektroniczny system obiegu dokumentów, e-archiwizację, e-teczki pracownicze, e-delegacje oraz innych moduły wspierające, które skracają czas większości niezbędnych procesów. Kubiak Consulting koncentruje się przede wszystkim na świadczeniu usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obok kompleksowej obsługi księgowej proponuje profesjonalne wsparcie z zakresu doradztwa podatkowego, prawnego oraz finansowego. Dla osób, które planują otworzyć własny biznes oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo przy założeniu działalności gospodarczej, spółek cywilnych jak również spółek z o.o. Z Kubiak Consulting założenie działalności i przejście przez wszystkie formalności zajmie zaledwie 3 dni. Finance4more Finance4more to księgowe bez garsonek, zawsze uśmiechnięte i skore do żartów. Gwarantują przyjazną atmosferę i sympatyczny kontakt. Na klientów zawsze czekają z filiżanką dobrej kawy, przy której chętnie porozmawiają nie tylko o podatkach i finansach, ale jeśli zajdzie tylko taka potrzeba to te tematy przedstawią w jasny i zrozumiały sposób. Finance4more stacjonarnie przyjmuje w biurach w Poznaniu i Kościanie, ale oferuje także pomoc bez wychodzenia z domu. Pracownicy biura są otwarci na zdalną współpracę z zakresie usług związanych z rachunkowością, doradztwem finansowym, podatkowym i biznesowym. Sporządzą dla klientów listy płac, zrobią rozliczanie PIT, obliczą miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, skonstruują umowy cywilnoprawne. Można na nich też delegować sprawy kadrowo – płacowe. Biuro Rachunkowe Onesta Biuro Rachunkowe Onesta działa na rynku poznańskim od 2013 roku. Stawia na ciągły rozwój i profesjonalną obsługę klienta, dzięki temu oferuje kompleksową pomoc w zakresie usług księgowych i finansowych. Kadra firmy posiada odpowiednie kompetencje do obsługi małych i średnich przedsiębiorstw, jak również klientów indywidualnych. Pracownicy biura Onesta regularnie uczestniczą w szkoleniach, żeby być na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami. Posiadają także ubezpieczenie OC, lecz dotychczas nie zdarzyło im się z niego skorzystać i robią wszystko, aby tak pozostało. Pracują na programach firmy InsERT. Od 2018 roku współpracują z mBankiem obsługując jego klientów w zakresie mKsięgowości. Biuro Rachunkowe Onesta należy do Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych. TAXO Taxo to przede wszystkim niezawodny zespół profesjonalistów otwartych na nowe technologie i wszelkie innowacje. Wyróżnia ich indywidualne podejście do klienta, specjalistyczna wiedza z zakresu rachunkowości, rynku kryptowalut oraz offshore, a także dbałość o każdy szczegół. W biurze Taxo pracują specjaliści z branży podatkowej, prawnej oraz kryptowalutowej. Zapewniają kompleksową obsługę rachunkową dla indywidualnych przedsiębiorców, firm oraz spółek kapitałowych. Klienci delegują im obsługę kadr i płac, prowadzenie tradycyjnej księgowości, rozliczanie kryptowalut, proszą o wsparcie operacyjne, a także przygotowywanie raportów finansowych. Pracownicy Taxo chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem publikując artykuły na stronie internetowej oraz w kanałach social media. Sas Tax Polska Biuro rachunkowe Sas Tax Polska powstało w Poznaniu w listopadzie 2015 roku. Filarem przedsiębiorstwa jest świadczenie szeroko pojętych usług księgowych dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek. Oferują współpracę tradycyjną oraz zdalną poprzez dedykowany Panel Klienta. Prace wykonują na wewnętrznej, wyizolowanej sieci intranet na systemach ERP, co minimalizuje ryzyko utraty danych oraz przekazanie ich w niepowołane ręce. Obsługa księgowa obejmuje całą gamę sposobów opodatkowania: ryczałt ewidencjonowany, KPiR, kartę podatkową, podatek od osób fizycznych oraz pełną księgowość. Klientom posiadającym własne struktury księgowe oferują przeprowadzenie audytu finansowego oraz podatkowego. Poza usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi, mogą sporządzić deklarację podatkową, raporty (także ad hoc), sprawozdania czy analizy. 10 najlepszych Biur Rachunkowych w Poznaniu do Twojej dyspozycji Czy korzystanie z pomocy zewnętrznego biura rachunkowego może mieć wady? Dla niektórych przedsiębiorców outsourcing usług księgowych nie jest problemem, chętnie delegują prowadzenie działu księgowego czy kadrowo-płacowego firmom zewnętrznym. Dla innych wręcz przeciwnie, najczęstszym wymienianym przez nich minusem jest udostępnianie informacji firmowych (wrażliwych danych albo informacji poufnych) zewnętrznej firmie. Księgowy ma przecież wgląd w przekazywane faktury, dysponuje więc informacjami na temat źródeł i wysokości przychodów oraz danych kontrahentów. Aby zabezpieczyć się przed takimi ewentualnościami wystarczy odpowiedni zapis w umowie. Sceptyczni przedsiębiorcy zwracają też uwagę na trudność w weryfikacji kompetencji biur rachunkowych. Często wystarczy jednak sprawdzić opinie umieszczane w internecie lub poprosić księgowych o przedłożenie referencji. Kolejną barierą jest myślenie, że współpraca z zewnętrznym księgowym jest droga i nieopłacalna. Nic bardziej mylnego! Zazwyczaj koszt uzależniony od liczby faktur, a w bonusie można dostać darmowe porady prawne czy podatkowe.