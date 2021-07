WP Finanse Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse biuro rachunkowe + 2 Warszawaksięgowy Informacja prasowa Wczoraj, 26-07-2021 13:32 Informacja prasowa Zakładasz działalność gospodarczą? Sprawdź 10 najlepszych biur rachunkowych w Warszawie Jedną z pierwszych decyzji przy zakładaniu działalności gospodarczej jest wybór dobrego księgowego. Wtedy Ty zajmiesz się rozwijaniem biznesu, a on będzie czuwał nad Twoimi finansami. Wybierz z TOP10 najlepszych biur rachunkowych w Warszawie. Zakładając działalność gospodarczą mierzysz się z wieloma ważnymi decyzjami. Od urzędowych formalności, biznesplanu, kwestii marketingowych i promocyjnych, aż po sprawy kadrowo- księgowe. Zapewne część spraw początkowo spróbujesz wykonywać samodzielnie. Są jednak kwestie, które zawsze warto delegować specjalistom z doświadczeniem. Sprawy finansowo- księgowe prowadzone muszą być rzetelnie i zgodnie z prawem, nie warto przy nich eksperymentować. Najlepiej od początku powierzyć je ekspertom. Share Zakładasz działalność gospodarczą? Sprawdź 10 najlepszych biur rachunkowych w Warszawie Źródło: Pexels Wiemy, że we wstępnej fazie działalności łatwo pogubić się w gąszczu formalności, dlatego wybraliśmy 10 najlepszych biur rachunkowych w Warszawie. Kierowaliśmy się doświadczeniem pracowników, jakością i ilością oferowanych usług, a także opinią klientów. Sprawdź z którymi biurami rachunkowymi w Warszawie warto współpracować. Upik Kancelaria Upik Kancelaria oferuje usługi księgowe w pakiecie z usługami prawnymi i windykacją. Prowadzi księgowość dla wymagających połączoną z indywidualną opieką głównej księgowej, do której można zawsze zadzwonić, aby szybko i skutecznie rozwiązać bieżący problem. Posiada nowoczesne rozwiązania w księgowości dla osób współpracujących z UBER, BOLT oraz FREE NOW. W pakiecie księgowym klient otrzymuje za darmo pakiet Ochrona Prawna Standard. Są to dwie porady prawne w miesiącu w zaprzyjaźnionej kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Dodatkowo, Upik Kancelaria zajmuje się sprzedażą gotowych “czystych” spółek z o.o. oraz spółek z o.o. z pozytywną historią. Oferuje również usługę wirtualne biuro z doskonałą lokalizacją w Warszawie, udostępniając adres do rejestracji firmy oraz obsługę korespondencji. Zobacz więcej na: https://upik.com.pl/ materiały partnera Upik Kancelaria Źródło: materiały partnera KP Consulting KP Consulting to nowoczesne biuro rachunkowe dla firm technologicznych. Prowadzą księgowość dla sprzedawców na Amazon, eBay, w modelu SaaS. Ich specjalnością jest wsparcie księgowo-podatkowe dla szeroko rozumianej branży e-commerce. Swoje usługi wykonują również online. Obok usług księgowych, prowadzenia kadr i płac, oferują rejestrację i rozliczenia VAT w krajach UE, VAT-OSS, pomoc w zakresie IP-BOX, wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej, czy wyborze odpowiednich narzędzi do automatyzacji dla sklepów internetowych. Firma prowadzi księgowość dla wielu innowacyjnych startupów, które do tej pory pozyskały ponad 30 mln zł od inwestorów. Zespół KP Consulting liczy ponad 30 osób. Każdy klient ma przydzielonego dedykowanego księgowego do bieżącej obsługi. Porozmawiasz z nimi w języku polskim, angielskim, rosyjskim. Zobacz więcej na: https://kpconsulting.pl/ materiały partnera KP Consulting Źródło: materiały partnera Evotax Evotax jest partnerem outsourcingowym dla międzynarodowych firm działających w Polsce. Pomagają sprawnie prowadzić biznes zgodnie z polskim prawem. Świadczą usługi księgowe, podatkowe i płacowe dla firm prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Specjalizują się w obsłudze firm transportowych, znają i rozumieją specyfikę tej branży. Obecnie obsługują kilkudziesięciu klientów zatrudniających ponad 1500 kierowców. Pracownicy Evotax biegli są w księgowości, podatkach (w tym w zwrotach VAT z za granicy, rozliczaniu czasu pracy kierowców, ubezpieczeniach flot transportowych i pozyskiwaniu leasingów. Pomogą także zdobyć licencje oraz doradzą przy zatrudnianiu kierowców z Ukrainy czy Białorusi. Klientów obsługują w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. Zobacz więcej na: http://evotax.pl/ materiały partnera Evotax Źródło: materiały partnera Anioły Przedsiębiorczości Biuro rachunkowe Anioły Przedsiębiorczości w swojej działalności kieruje się dewizą Henry’ego Forda: “Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych oraz patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.” Pomaga im to świadczyć kompleksowe usługi księgowe i kadrowo- płacowe z szacunkiem i osobistym podejściem do wszystkich zadań zleconych przez klientów. Dla Aniołów Przedsiębiorczości bardzo ważne jest bezpieczeństwo danych i dokumentów, dlatego dbają o nie i stosują rozwiązania chmurowe. Importują dokumenty księgowe używając technologii OCR. Klienci mają dostęp online do informacji księgowych oraz do platformy elektronicznego obiegu dokumentów. Zanim podejmą współpracę z klientem zawsze robią analizę jego potrzeb, co pozwala lepiej dopasować ofertę świadczonych usług. Profesjonalna kadra z powodzeniem pracuje z firmami polskimi i zagranicznym. Zobacz więcej na: https://ap-wb.pl/ materiały partnera Anioły Przedsiębiorczości Źródło: materiały partnera GAccountancy Biuro Rachunkowe GAccountancy Biuro Rachunkowe kompleksowo zajmie się sprawami księgowymi włącznie z kontaktem z instytucjami zewnętrznymi. Świadczy pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczych w CEIDG, pomaga wybrać odpowiednią formę opodatkowania oraz zarejestrować firmę do VAT i VAT-UE. GAccountancy Biuro Rachunkowe porządkuje dokumenty, wyprowadza z zaległości, naprawia nieprawidłowości w księgach oraz podatkach. Obsługa jest prowadzona również w języku angielskim. Dla poczatkujących przedsiębiorców mają ofertę na start działalności łącznie z obsługą “wirtualnego biura”. GAccountancy zapewni bezpieczeństwo podatkowe, dzięki licencjonowanym oprogramowaniom księgowym. Biuro posiada rozszerzone ubezpieczenie OC, co jest dodatkową ochroną dla firmy klienta. W ofercie mają dojazd i osobisty odbiór dokumentów. Mogą także pracować na programach księgowych klienta. Klienci mają dedykowaną księgową. Zobacz więcej na: https://gaccountancy.pl/ materiały partnera GAccountancy Biuro Rachunkowe Źródło: materiały partnera Profitea Biuro rachunkowe Profitea założone przez Piotra Bodzaka, oferuje pełen zakres usług księgowych oraz kadrowo-płacowych dla firm, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i skali prowadzonej działalności. W ramach współpracy zapewnia także bezpłatne usługi doradcze. Eksperci Profitea specjalizują się w obsłudze podmiotów kapitałowych, w szczególności w opracowywaniu indywidualnych strategii wypłaty zysku ze spółek. Pracownicy firmy to doświadczeni praktycy - profesjonalni, indywidualnie podchodzący do każdego klienta oraz oferujący konkurencyjną cenę, atrakcyjną także dla działalności gospodarczych osób fizycznych. Ich celem jest kompleksowe wsparcie działalności biznesowej. Swoim klientom proponują obsługę online, opcjonalnie z możliwością odbioru dokumentów z siedziby klienta na terenie Warszawy lub okolic. Obok obsługi księgowo-kadrowej, doradzają w kwestiach biznesowych i strategii podatkowej. Zobacz więcej na: http://www.profitea.pl/ materiały partnera Profitea Źródło: materiały partnera Taxon.pl Taxon.pl prowadzi kompleksową obsługę księgową i podatkową online lub w biurach stacjonarnych w Warszawie, Nowym Sączu, Rzeszowie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. Firmie Taxon.pl zależy na optymalizacji współpracy między przedsiębiorcami a biurami rachunkowymi. W jaki sposób? Dzięki bezpłatnej aplikacji Taxon™ do faktur i kosztów. Aplikacja nie jest kolejnym programem do obsługi księgowości. Nie jest też po prostu aplikacją do wystawiania faktur. Czym więc jest? To system integrujący księgowego z klientem. Umożliwia łatwe przesyłanie dokumentów, raportowanie i szybką komunikację online. Księgowość dostaje na bieżąco dokumenty od klientów, przez co nie musi przypominać o zaległych fakturach. Przedsiębiorcy na bieżąco otrzymują miesięczne zestawienia podatkowe oraz mogą być z księgowością w stałym kontakcie online. Zobacz więcej na: https://www.taxon.pl/ materiały partnera Taxon.pl Źródło: materiały partnera Evolvere Business Solutions Evolvere Business Solutions zapewnia fachowe i merytoryczne wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu – niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą czy dopiero planujesz założenie własnej firmy. Zapewniają m.in. kompleksową obsługę księgową, bieżące doradztwo strategiczne i operacyjne, dostarczanie produktów ubezpieczeniowych, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników oraz usługi wirtualnego biura. Pracują w systemie SaldeoSMART zapewniającym darmowy moduł do wystawiania faktur oraz elektroniczny obieg dokumentów. Gwarantują indywidualne podejście, przejrzyste warunki współpracy oraz szeroki wachlarz specjalistycznych działań. Evolvere Business Solutions znalazło się w gronie wyróżnionych prestiżowym tytułem “Najlepsi 2019” oraz “Najlepsi 2020” portalu Oferteo.pl w kategorii firm doradztwa biznesowego oraz audytu. Firma posiada także certyfikat “Przedsiębiorstwo Godne Zaufania” nadany przez Instytut Badań Konsumenckich w 2018 r. Zobacz więcej na: http://www.evolvere.pl/ Materiały prasowe Evolvere Business Solutions Źródło: Materiały prasowe Kancelaria Podatkowa Skłodowscy Biuro rachunkowe Skłodowscy zapewnia kompleksowe wsparcie – nie tylko doradztwo podatkowe, finansowe, gospodarcze, ale i usługi księgowe, kadrowo-płacowe, a także szkolenia. Chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania finansami i interpretacji przepisów podatkowych. Najlepszym na to przykładem jest kanał Kancelaria Podatkowa Skłodowscy - YouTube , gdzie z humorem tłumaczą zawiłe kwestie podatkowe. Prowadząc księgowość czy sprawy kadrowo-płacowe wykorzystują nie tylko doskonałą znajomość aktualnych przepisów prawa, ale też innowacyjne rozwiązania. Stawiają na nowoczesne technologie, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych. Ich główna siedziba znajduje się w Markach. Posiadają również oddział w Warszawie, Wołominie i Białymstoku. Zobacz więcej na: https://sklodowscy.pl/ materiały partnera Kancelaria Podatkowa Skłodowscy Źródło: materiały partnera HELP Biuro Rachunkowe HELP kieruje swoją ofertę do małych, średnich i dużych firm. Świadczy profesjonalne usługi księgowe, współpracuje także z radcami prawnymi. Pracuje w oparciu o licencję MF oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC. Eksperci Biura rachunkowego HELP mają wieloletnie doświadczenie zawodowe, dzięki temu mogą świadczyć pełne kompletne usługi księgowe od Ryczałtu do Ksiąg Handlowych. W razie potrzeby są w stanie kompleksowo poprowadzić gospodarkę magazynową klienta. W ramach usług kadrowych proponują pełną obsługę kadrowo-płacową. Help to elastyczny i chętny do pomocy partner biznesowy. Oprócz standardowych usług księgowych i kadrowych, oferuje również prowadzenie spraw windykacyjnych, usługi kredytowe (przy zawieraniu umów) oraz wirtualne biuro. Korzystaj z usług najlepszych biur rachunkowych w Warszawie Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym, obok zakresu oferowanych usług, warto sprawdzić portfolio klientów i ich opinię o danej firmie. Zadowoleni klienci będą najlepszą wizytówką biura rachunkowego. Wartością, która ma coraz większe znaczenie jest także specjalizacja i nastawienie na obsługę konkretnej branży. Pozwala to na dogłębne poznanie specyfiki rynku, na którym działa klient, a tym samym na ofertę idealnie dopasowaną do potrzeb. Biuro rachunkowe w Warszawie, które rozumie działalność swojego klienta, będzie potrafiło współpracować z nim w życzliwej atmosferze i po partnersku. A jak trzeba to doradzi i podsunie wartościowe rozwiązania. Jeżeli jesteś na początku biznesowej drogi to tym bardziej postaw na doświadczonych księgowych, którzy z niejednego pieca już chleb jedli. Kompetencje doradców księgowych, podatkowych czy kadrowo- płacowych są nie do przecenienia, gdy chcesz wypłynąć na szerokie biznesowe wody. Wtedy jakość, a nie cena będzie decydującym czynnikiem, który wpłynie na wybór najlepszego biura rachunkowego dla Twojej firmy. Informacja prasowa Podziel się opinią Share WP finanse finanse Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku