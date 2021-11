Inwestowanie na giełdzie- co warto wiedzieć?

Plan inwestycyjny

Plan finansowy może pomóc określić tolerancję na ryzyko w różnych momentach życia. Trzymanie się solidnego planu może również uchronić przed próbami dostosowania się do rynku w oparciu o emocje i pomaga zachować dyscyplinę, co jest kluczowym czynnikiem w inwestowaniu długoterminowym. Jeśli inwestor jest szczery w kwestii tego, co chce osiągnąć na każdym etapie życia, a także rozumie swój profil ryzyka, strategia inwestycyjna zostanie zaprojektowana tak, aby pomóc mu utrzymać kurs i wyeliminować możliwość pościgu za inwestycjami w oparciu o bodźce emocjonalne.