Kilka pytań, na które warto znać odpowiedzi, zanim zainwestuje się w Ethereum

Ethereum przeżywa obecnie mały renesans. Kryptowaluta ta bardzo mocno korzysta na ogólnym ożywieniu rynkowym, jakie ma miejsce od drugiej połowy lipca. Aktualny kurs tego aktywu wynosi ponad 3200 dolarów amerykańskich za token. Do rekordowego poziomu 3900 USD z maja tego roku jeszcze sporo brakuje, choć ewidentnie widać, że Ethereum zdołało się odbić od sporego dołku z czerwca i lipca, kiedy to cena spadła do poziomu około 2 tysięcy dolarów za wirtualną monetę. Na korzyść głównego konkurenta Bitcoina na pewno działają ogólne zmiany technologiczne dotyczące kryptowalut. Mowa tu chociażby o rozwoju takich funkcjonalności jak ICO, DeFi czy NFT. Dzięki nim znaczenie Ethereum wzrosło, a cały rynek kryptowalutowy jeszcze bardziej się spopularyzował. Co więcej, aktyw ten jest wciąż udoskonalany, co w oczach inwestorów, zarówno tych początkujących, jak i nieco bardziej wprawionych, staje się on coraz ciekawszym środkiem o rosnącym potencjale. Nic zatem dziwnego, że rzesza fanów Ethereum się powiększa. Zanim jednak dołączy się do tego grona, warto bliżej poznać tę walutę i dowiedzieć się, jakie są jej największe zalety oraz wady.