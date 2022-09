Kredyt gotówkowy Ikano Banku już na platformie Bancovo

Jak potwierdza Bartosz Jamróz, Head of Direct to Customer w Ikano Banku: – Bancovo i Ikano Bank łączy ten sam cel ułatwianie życia ludziom. Nawiązanie współpracy z tak innowacyjną firmą jest częścią naszej strategii, którą konsekwentnie realizujemy od 2010 roku. Jest to duży sukces, który pozwoli rozszerzać naszą obecność w kanałach online i docierać do szerszego grona odbiorców. Już teraz, dzięki rozbudowanej sieci partnerów, jesteśmy w stanie dotrzeć z naszą ofertą kredytu gotówkowego do klientów niemal w każdym zakątku Polski. Chcemy się dalej rozwijać i podnosić znajomość Ikano Banku wśród klientów!