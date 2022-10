TOP 3: najlepsze programy do PIT 37

Aplikacja obsługuje trzy języki: polski, ukraiński i angielski. To ukłon w stronę naszych przyjaciół zza wschodniej granicy, którzy tak licznie zamieszkują i pracują Polsce. Na ukraińskich pracownikach także spoczywa obowiązek rozliczenia podatków, a z apką Pitbot zrobią to bez stresu. I choć w aplikacji nie rozliczymy jeszcze wszystkich dochodów (kryptowalut, dochodów z działalności gospodarczej czy rent i emerytur) to zapewne w niedalekiej przyszłości to się zmieni. Apka jest cały czas rozbudowywana i unowocześniana. Wydaje się, że to dzisiaj najlepsza dostępna na rynku aplikacja mobilna do wypełniania deklaracji PIT 37.